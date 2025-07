La CFO di Microsoft avrebbe dato a Xbox degli obiettivi irrealistici da raggiungere

Stando a quanto scritto dal giornalista Jez Corden su X, Amy Hood, la CFO di Microsoft, avrebbe imposto a Xbox dei risultati finanziari irrealistici, che avrebbero causato non pochi danni alla divisione e che causeranno danni anche in futuro. Da quello che si intuisce, potrebbero essere anche una delle cause dei tagli operati in questi giorni, con la cancellazione di diversi progetti, Perfect Dark ed Everwild su tutti, e la chiusura di studi come The Initiative. Per Corden, inoltre, non finisce qui e in futuro le pretese della casa madre produrranno altri effetti nefasti su Xbox.