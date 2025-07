Romero Games chiude dopo i tagli operati da Microsoft

Pare che Romero Games , lo studio con sede in Irlanda fondato da John e Brenda Romero , abbia chiuso completamente i battenti a seguito dei tagli operati da Microsoft. Mercoledì, era stato confermato il taglio dei finanziamenti. Non era stato fatto il nome dell'editore che si era tirato indietro, ma è stato poi chiarito che si trattava di Microsoft.

Parlando con The Journal, un membro anonimo dello staff di Romero Games ha descritto la situazione come "un grande shock".

I fondatori di Romero Games

"Tutti sono senza lavoro", ha dichiarato. "Avevamo avuto delle riunioni con l'editore il giorno prima che succedesse, non se n'era fatto alcun cenno... Per noi sembrava una cosa lontana. In quel momento, il titolo era già a un ottimo punto dello sviluppo".

Romero Games stava lavorando a uno sparatutto in prima persona realizzato con l'Unreal Engine 5. Secondo il dipendente anonimo, c'è la possibilità che un altro editore possa intervenire per salvare il progetto, e la stessa Romero Games, ma al momento le sue attività sono cessate. "Stiamo cercando di trovare altri modi per finanziare il progetto", ha detto il dipendente. "Ma per ora è tutto fermo, e lo studio è chiuso".

Romero Games è una delle terze parti che ha subito maggiori danni dagli enormi tagli operati da Microsoft, pare dovuti al maggior focus sull'intelligenza artificiale generativa della compagnia. si parla di più di 9.000 dipendenti che hanno perso il posto di lavoro, di vari progetti cancellati, come Perfect Dark di The Initiative ed Everwild di RARE, e di altri problemi che vanno manifestandosi ora dopo ora.