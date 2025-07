Cyberpunk: Edgerunners 2 si è mostrato in un primo teaser trailer ufficiale da Netflix

Come abbiamo visto, Cyberpunk: Edgerunners 2 è stato annunciato ufficialmente da CD Projekt RED e Trigger proprio nelle ore scorse, ma non ci sono ancora informazioni precise al riguardo, al di là del fatto che si tratti di una stagione in gran parte slegata dagli eventi della prima.

Il video peraltro potrebbe rappresentare un colossale spoiler nel caso non abbiate ancora visto la prima stagione, dunque guardatelo a vostro rischio e pericolo, anche se è probabile che l'informazione riportata sia ormai stata diffusa ampiamente. In ogni caso, avvertiamo del rischio.

Una storia completamente nuova a Night City

In base all'annuncio, Edgerunners 2 dovrebbe mettere in scena una storia indipendente dalla prima stagione e caratterizzata da una trama "cruda e autentica, di redenzione e vendetta", nel corso dei 10 episodi previsti.

L'idea è che Night City abbia ancora tante storie da raccontare, come d'altra parte ha dimostrato bene anche la prima stagione, a sua volta slegata dalla narrazione di Cyberpunk 2077, a cui si collega soprattutto grazie all'ambientazione comune.

Una di queste storie verrà dunque messa in scena da Cyberpunk: Edgerunners 2, con la regia di Kai Ikarashi (Edgerunners, SSSS.Gridman), il character designer Kanno Ichigo (Edgerunners, Promare) e le menti creative dietro la storia della prima stagione: il vincitore del Premio Hugo Bartosz Sztybor e Masahiko Otsuka (Gurren Lagann, Promare).

Qualche indizio su questa nuova storia è visibile proprio alla fine del teaser, quando dopo la comparsa del logo possiamo vedere una serie di silhouette sullo schermo, probabilmente riferite ai nuovi personaggi di Edgerunners 2.

Tra questi, in particolare, il video si concentra sulla figura centrale, un ragazzo con una sorta di videocamera in mano, che potrebbe essere un elemento fondamentale della nuova storia. Non c'è ancora una data di uscita con la serie attualmente "in produzione" presso Netflix e studio Trigger.