La Definitive Edition di Mafia si presenta invece come il remake dell'iconico action del 2022 in cui, nei panni dell'ex tassista Tommy Angelo, ci troveremo a lavorare per una famiglia mafiosa sullo sfondo della città fittizia di Lost Heaven negli anni '30.

I nomi più rilevanti della lista sono senz'altro The Callisto Protocol e Mafia: Definitive Edition . Il primo è un coinvolgente survival horror fantascientifico diretto dal creatore di Dead Space, in cui dovremo sopravvivere a un'invasione di mutanti fra le mura della prigione di Black Iron su Callisto, una delle lune di Giove.

In concomitanza con l'annuncio delle novità di questo mese, Microsoft ha rivelato che sei giochi lasceranno il catalogo di Xbox Game Pass il 15 luglio . Vi restano dunque due settimane per completarli, oppure potete optare per acquistarli approfittando di uno sconto del 20%.

Gli altri titoli in partenza

Flock è un gioco cooperativo in cui si guida un adorabile stormo di creature, i "flock" appunto, nell'ambito di un'atmosfera pacifica e contemplativa in cui potremo esplorare il mondo, scoprire nuove specie e accompagnare i nostri piccoli amici fra le nuvole.

Restando in tema, il 15 luglio uscirà dal catalogo di Xbox Game Pass anche Tchia, un'avventura open world ispirata alla Nuova Caledonia in cui, al comando di una giovane coraggiosa, dovremo affrontare un difficile viaggio per salvare nostro padre.

Infine partirà The Case of the Golden Idol, la grandissima avventura grafica investigativa in stile Return of the Obra Dinn, che ci vedrà alle prese con scene del crimine, indizi ed enigmi in un'ambientazione del XVIII secolo.