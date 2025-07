Nvidia dice addio a schede grafiche leggendarie: stop agli aggiornamenti driver

Nvidia ha annunciato la fine del supporto in termini di aggiornamenti dei driver per due serie di modelli di schede grafiche che hanno fatto la storia del gaming.

Diciamoci la verità, è veramente difficile che qualcuno di voi stia ancora utilizzando una di queste schede grafiche ma per l'impatto storico che questi modelli hanno avuto, per la nostalgia che anche solo il nome di queste schede evoca, una menzione al loro lavoro che hanno svolto egregiamente va fatto. Nvidia ha deciso di terminare il supporto in termini di aggiornamento dei driver per due sue serie di modelli storici: la serie 900 e la serie 1.000. Queste GPU, ormai vecchie di quasi 10 anni, sono state molto amate dai gamer per via delle ottime prestazioni che sono riuscite a regalare.

La versione 580 dei diver sarà l'ultima per queste schede La notizia arriva dall'aggiornamento del piano di fine supporto per i driver Unix di Nvidia. Il documento chiarisce che la versione 580 dei driver sarà l'ultima a supportare le architetture Maxwell, Pascal e Volta. Poiché i driver sono condivisi anche con Windows, il cambiamento riguarda anche gli utenti di PC Windows. Queste GPU, dunque, non riceveranno più aggiornamenti, miglioramenti o correzioni future una volta che il driver 580 sarà rilasciato. GTX 750 Ti Non sappiamo ancora quando verrà effettivamente rilasciato in maniera ufficiale il driver 580 e dunque, ancora non sappiamo fin quando è consigliabile utilizzare - per chi ancora lo fa - queste schede.