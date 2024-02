Flock, abbiamo provato un gioco cooperativo in cui si guida un adorabile stormo di creature

Dagli autori di I Am Dead, approda a Steam Next Fest Flock, un'avventura volante all'insegna dell'esplorazione e della scoperta.

Niente catture, solo melodie da cantare per convincere simpatici animaletti a unirsi a noi. Flock rilegge in maniera brillante le meccaniche di appropriazione presenti in moltissimi videogiochi in cui il nostro compito è quello di servirci di esserini più o meno teneri per i nostri scopi, capovolgendo il tutto e ponendo al centro la gentilezza e l'attenzione verso le esigenze degli altri esseri viventi. È un'avventura che si concentra sulla classificazione di simpatiche bestioline e sulla loro cura. Se saremo gentili con loro, potranno anche aiutarci a nutrire delle pecorelle per trarre da loro lana con cui filare maglioni e sciarpine. Abbiamo provato la demo di Flock nel corso di Steam Next Fest, non potendo però saggiare la modalità multigiocatore, che dovrebbe essere centrale nell'esperienza ludica su cui Hollow Ponds e Richard Hogg sono al lavoro, e la cui data d'uscita deve ancora essere annunciata. Vi raccontiamo di più delle nostre peripezie con un vivace gregge volante nel nostro provato di Flock.

Volo e libertà L'esplorazione delle coloratissime lande di Flock si svolge in groppa a un uccello gigante: saremo la guida di un gregge di creature variopinte che classificheremo e convinceremo a unirci a noi grazie alla musica Iniziamo la demo con l'editor dell'umano e del grande volatile che funge da sua cavalcatura: sono i due co-protagonisti di Flock. Nelle primissime battute dell'avventura incontriamo una zia scienziata che ama studiare gli esserini che popolano le campagne tutto intorno: il nostro compito è aiutarla a capire a quale famiglia e a quale specie appartengono alcuni animaletti presenti nella zona. Basta spiccare il volo sul nostro fido destriero alato per esplorare i dintorni e trovare alcuni esemplari non ancora identificati. A nostra disposizione è presente un vero e proprio bestiario articolato in famiglie. In ogni famiglia troviamo le specie, descritte con una nomenclatura e con una breve frase che ne delinea i tratti salienti. Sta a noi osservare attentamente le creature oggetto della nostra ricerca per indicare la specie a cui appartengono. Detto, fatto: abbiamo aggiunto una voce al bestiario! Ma Flock non si ferma qui, perché questi animali non solo semplici oggetti del nostro interesse di biologi, ma anche nostri potenziali compagni di avventure...

Fischiettiamo e facciamo amicizia Per convincere creature nuove a unirsi a noi, in Flock dovremo usare dei particolari fischietti che emettono suoni appetibili a particolari famiglie di animaletti, e fischiare al momento giusto per guadagnare la fiducia di questi simpatici esserini La zia del protagonista è una biologa esperta e possiede una vasta collezione di fischietti. Il suono di ciascuno di questi è particolarmente apprezzato dagli animali facenti parte di una determinata famiglia, ma i guai sono dietro l'angolo: pochi minuti dopo l'inizio dell'avventura, uno stormo di uccellacci dispettosi piomba sulla scatola in cui sono riposti i fischietti e li disperde ai quattro venti. Dovremo ritrovarli, uno alla volta, per poter allietare con la nostra musica la maggiore varietà possibile di creaturine. Recuperato il primo fischietto, possiamo iniziare a costruire il nostro gregge volante di variopinti animaletti. Ammaliarli è molto semplice, ma richiede cura e attenzione: dobbiamo porci alla giusta distanza e trovare il momento giusto in cui fischiare, fino a riempire un indicatore che mostra l'indice di gradimento dell'ascoltatore. Ci aiutano degli indicatori visivi che ci permettono di individuare il momento perfetto. Et voilà: ben presto abbiamo con noi un nutrito gruppetto di creature volanti pronte a farci compagnia nell'esplorazione di questo mondo che si prevede fin d'ora essere piuttosto vasto.

Collaborazione, non competizione Non abbiamo potuto provare la modalità multigiocatore, che a quanto pare sarà il fiore all'occhiello di Flock: sappiamo però che il focus sarà sulla cooperazione e mai sulla competizione Cuore pulsante dell'esperienza di Flock sarà la modalità multigiocatore non competitiva, in cui potremo percorrere i meravigliosi paesaggi nati dalla maestria di Hollow Ponds e Richard Hogg e scovare insieme creature sempre nuove. Il senso di libertà ricercato dagli sviluppatori si respira fin dalla demo, che ci ha lasciati desiderosi di provare presto l'esperienza cooperativa. Anche in solitaria, però, Flock si dimostra un prodotto centrato e capace di mostrare in maniera molto chiara il suo messaggio di fondo. Abbiamo apprezzato molto anche la direzione artistica. Il team rifugge il fotorealismo per dare vita a uno stile cartoon capace di dare il meglio di sé nei vari momenti della giornata. Attraversare i boschi al tramonto o ammirare l'alba insieme al nostro stormo variegato e felice è un'esperienza gioiosa e in continuo mutamento, anche grazie al senso di velocità generato dal nostro volo continuo. Bene anche l'accompagnamento musicale, che rinforza il calore e la spensieratezza che abbiamo provato per tutto la durata della demo.

Annapurna Interactive di rado sbaglia un colpo, non a caso è publisher di un videogioco, Flock, che ci è parso centratissimo e deciso ad andare per la propria strada, rifuggendo da dinamiche competitive per incoraggiare la cooperazione, la scoperta e l'esplorazione spensierata. La filosofia alla base di Flock mostra la bellezza dell'impiegare le proprie capacità di osservazione per comprendere cosa amano e cosa odiano le creature vicine a noi, incoraggiando la collaborazione e la contemplazione di un mondo meraviglioso e dei suoi strampalati animaletti.