Tomb Raider I-II-III Remastered: tutti i trucchi e come attivarli

Nota : per usare i trucchi è necessario passare allo schema di "controlli tank" dalle opzioni. Tutti i codici richiedono di far fare a Lara dei passi in avanti e indietro. I "passi" si eseguono tenendo premuto il pulsante della camminata (R1 su PlayStation, RB su Xbox, R su Switch, Shift tramite tastiera) in combinazione con l'input direzionale desiderato.

I trucchi bloccano i Trofei e gli Obiettivi? Sì, ma non tutti

Di norma la maggior parte dei giochi blocca lo sbloccamento di Trofei e Obiettivi qualora si usa un trucco, per ovvi motivi. Tuttavia, Tomb Raider I-II-III Remastered rappresenta un'eccezione alla regola. O almeno in parte.

Ad esempio, nella remaster del primo Tomb Raider c'è il trofeo/obiettivo "Come Dorothy" che chiede "usa un codice per saltare un livello". In pratica, l'unico modo per ottenerlo è proprio quello di usare il trucco che permette di saltare a piè pari un intero livello.

Stando alle segnalazioni in rete degli utenti, inoltre, i trucchi bloccano l'ottenimento solo di specifici trofei/obiettivi. Ad esempio, sempre nel primo Tomb Raider usando il codice per saltare i livelli si può comunque ottenere "Archeologa Intrepida" (finisci il gioco senza usare medipack) e "Una bella sfida" (finisci il gioco usando solo le pistole di Lara), mentre viene precluso lo sblocco di "Gioco solo per sport!" (finisci il gioco in meno di 5 ore) nella medesima partita.

Purtroppo al momento non è chiaro quali trofei/obiettivi vengono effettivamente bloccati dai trucchi e quali no, oppure se il tutto si tratta di un errore di programmazione che verrà risolto in futuro con una patch correttiva. Nel dubbio vi suggeriamo di non usare i trucchi o di farlo sfruttando la funzione per il salvataggio manuale (avete a disposizione ben 32 slot) in modo tale che in qualsiasi momento potrete ricaricare una "partita pulita".