Helldivers 2: canale Discord temporaneamente chiuso per troppi meme sui problemi ai server

Come già emerso in precedenza, diversi problemi di Helldivers 2 derivano proprio dall'eccessiva quantità di persone che cercano di collegarsi, portando ad alcuni inconvenienti nel matchmaking e nella stabilità dei server online.

Helldivers 2 sta ottenendo un notevole successo, ma il lancio non è stato proprio liscio per lo sparatutto cooperativo online di Arrowhead Studio, tanto da costringere gli sviluppatori a chiudere temporaneamente il canale Discord ufficiale per l'eccessiva quantità di meme pubblicati per prendere in giro i problemi ai server rilevati.

Una lotta a colpi di prese in giro

Qualcuno ha creato anche un mockup di un mantello sul meme "F"

Arrowhead sta continuando a lavorare costantemente per risolvere i problemi maggiori, ma questo non impedisce ovviamente il flusso di critiche da parte degli utenti, che in certi casi si manifestano anche piuttosto scherzosamente con la pubblicazione di meme costruiti per prendere in giro la situazione.

In particolare, sembra che il canale Discord sia stato letteralmente invaso dallo spam di "F", secondo il tipico meme nato da Call of Duty, tanto da spingere i responsabili della comunicazione a pubblicare un avviso specifico, nel quale viene riferito che "spammare F porterà a un timeout istantaneo, seguito da un ban se la cosa si ripete dopo il timeout".

Evidentemente a causa del perdurare della situazione, i responsabili hanno deciso di chiudere direttamente tutto il canale Discord in maniera temporanea, in attesa che si plachino gli animi. "Il server è bloccato fino a nuovo ordine. Visto che una minoranza di persone non riesce a comportarsi in maniera adulta e hanno deciso di spammare in massa su ogni canale al punto da renderli inutilizzabili, avete tutti perso ora il privilegio di usare il server per alcune ore, mentre ripuliamo", ha riferito un moderatore.