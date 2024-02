Helldivers 2: su Steam la metà delle recensioni sono negative, critiche per crash e anti-cheat

Helldivers 2 sta viaggiando su buoni numeri su Steam quanto a numero di giocatori attivi, ma lo stesso non si può dire per le valutazioni degli utenti. Infatti, nel momento in cui scriviamo solo il 51% delle recensioni sono positive, con quelle negative che puntano il dito su crash e il sistema anti-cheat impiegato dal gioco e non solo.

Ad esempio, RS V2.0 scrive: "Sto giocando con una 7900XTX e il gioco va in crash quando provo a giocare una missione. Sono sicuro che questo gioco sarebbe divertente da giocare, ma al momento non sono in grado di procedere con una missione senza che si blocchi."

Quello dei crash sembrerebbe essere il problema più diffuso, ma non manca anche chi parla di bug e un sistema di controlli realizzato ad hoc per controller ma non perfettamente ottimizzato per mouse e tastiera. C'è anche chi critica la presenza di oggetti per la personalizzazione estetica esclusivamente acquistabili con valuta premium all'interno del negozio interno del gioco, nonostante Helldivers 2 venga venduto al prezzo di 39,99 euro.

Un'altra critica molto diffusa che possiamo leggere nelle recensioni degli utenti di Steam è che Helldivers 2 impiega nProtect GameGuard, un DRM di terze parti che agisce al livello del Kernel e che da molti viene considerato obsoleto e addirittura dannoso per via della sua intrusività.