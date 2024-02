Helldivers 2, oltre 50.000 giocatori su Steam nei primi 90 minuti

Helldivers 2 ha totalizzato oltre 50.000 giocatori su Steam nei primi novanta minuti, collocandosi in quarta posizione fra i migliori debutti di produzioni PlayStation su PC dietro a God of War, Marvel's Spider-Man e Horizon Zero Dawn.

Primo su Steam negli USA, battendo anche Palworld, Helldivers 2 sembra destinato a macinare numeri importanti, specie se consideriamo che il debutto del gioco è avvenuto durante la notte sul grosso del territorio americano.

Vedremo dunque quali saranno i risultati che il titolo di Arrowhead Game Studios riuscirà a ottenenere nelle prime ventiquattro ore, ma possiamo dire già adesso che ci sono i presupposti per un grande successo, forse inaspettato per alcuni.