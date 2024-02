Nintendo Direct: il nuovo evento sarà dedicato ai giochi delle terze parti, per un rumor

Il nuovo Nintendo Direct, che secondo diverse voci sarebbe ormai imminente, sarà dedicato ai giochi prodotti dalle terze parti, dunque si tratterà di un Partner Direct: lo sostiene il leaker Nate the Hate.

Dopo le indiscrezioni riguardanti le possibili date del Nintendo Direct di febbraio, Nate ha spiegato nel corso del suo ultimo podcast che si aspetta da questo primo evento Nintendo dell'anno un Partner Direct.

"Non penso che Nintendo presenterà un normale Direct a febbraio, ma che si concentrerà sulle produzioni third party", ha detto il leaker, che in precedenza aveva affermato di possedere informazioni molto precise sull'evento e i suoi contenuti, ma non sulla data.