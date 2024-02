Nintendo Switch 2? Shuntaro Furukawa non commenta i rumor, ma fa due precisazioni

Shuntaro Furukawa, presidente di Nintendo of Japan, non ha voluto commentare i rumor riguardanti Nintendo Switch 2 durante l'ultimo incontro con gli investitori, ma ha colto l'occasione per fare due importanti precisazioni.

La prima è che Nintendo si dedica continuamente alla ricerca e allo sviluppo di nuovo hardware, e sebbene al momento non possa dire di più al riguardo, ha fatto presente che l'eventuale annuncio di una nuova console è un qualcosa che l'azienda tiene a pianificare in maniera molto attenta.

La seconda cosa è che Nintendo Switch, appena diventata la console più venduta di sempre in Giappone, continuerà a essere supportata in maniera convinta, con l'uscita di diversi nuovi giochi durante il prossimo anno fiscale, cinque dei quali sono già stati annunciati.