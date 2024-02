Nintendo Direct: spuntano delle possibili date dell'evento di febbraio

Nelle ultime settimane numerose voci di corridoio hanno suggerito l'arrivo di un nuovo Nintendo Direct durante il mese di febbraio, un'ipotesi assolutamente plausibile dato che si tratta praticamente di un appuntamento fisso per la casa di Kyoto. Ora, il portale portoghese Universo Nintendo ha svelato delle potenziali dati dell'evento.

Stando alle fonti del portale, che in passato hanno azzeccato le date di eventi simili in più di un'occasione, il prossimo Nintendo Direct è in programma la prossima settimana, tra il 12 e il 15 febbraio. Non è chiaro se parliamo di un evento in formato "mini" o di uno di grande respiro più tradizionale, ma secondo Universo Direct dovrebbe concentrarsi sui giochi esclusivi per Nintendo Switch e dalle terze parti in arrivo nella prima metà del 2024.