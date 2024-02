Xbox multipiattaforma? Un noto insider chiede chiarezza e coerenza

Sembra che Xbox si stia accingendo ad adottare una strategia multipiattaforma, ma la community non ha preso bene le voci circolate finora e il noto insider Klobrille ha chiesto chiarezza e coerenza ai dirigenti della divisione gaming di Microsoft.

"Stavolta ascoltare non sarà sufficiente", ha scritto Klobrille, riferendosi al messaggio pubblicato ieri da Phil Spencer in cui il CEO di Microsoft Gaming diceva di star ascoltando le opinioni espresse dagli utenti.

"Stavolta tutto ciò che conta sarà l'attuazione delle strategie, la credibilità in relazione alle dichiarazioni fatte in precedenza e la volontà di avvicinarsi ai fan. Per me, per il vostro brand e per la vostra community."