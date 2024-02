Xbox Game Pass: parte dei giochi di febbraio è stata svelata da un noto leaker

billbil-kun, un leaker considerato da molti infallibile, è tornato alla carica stamani svelando in anticipo alcuni dei giochi che dovrebbero arrivare nel catalogo di PC e Xbox Game Pass durante il mese di febbraio 2024. Nello specifico si tratta del remake di Resident Evil 3, Plate Up! e Madden NFL 24.

Stando alle fonti della "gola profonda", il primo gioco ad arrivare nel servizio sarà PlateUp!, il 15 febbraio. A dire il vero non si tratta di una vera e propria soffiata, dato che il suo debutto nel servizio era stato confermato in precedenza, assieme a Open Roads (22 febbraio). Si tratta di un mix tra cucina e roguelike, dove dovremo metterci ai fornelli per completare livelli e piatti procedurali in una cucina dove regna il caos.

Seguirà, in una data non precisata, Resident Evil 3. Parliamo ovviamente del remake pubblicato nell'aprile del 2020, che rivive l'epopea di Jill Valentine mentre cerca di scappare da una Raccoon City ormai assediata dai morti viventi e dal minaccioso Nemesis inviato dalla Umbrella per eliminarla. Tra l'altro, vi ricordiamo che di recente nel catalogo è stato aggiunto anche Resident Evil 2 Remake.

Infine, Madden NFL 24 è l'ultima iterazione della serie sportiva basata sul football americano di Electronic Arts. Verrà aggiunto nel catalogo di EA Play e dunque di riflesso anche all'interno di Xbox Game Pass Ultimate.