Xbox Game Pass: annunciati i giochi della prima metà di gennaio 2024

Microsoft ha annunciato i nuovi giochi per Xbox Series X|S, Xbox One e PC che andranno ad arricchire le fila di PC e Xbox Game Pass nella prima metà di gennaio 2024. La lista include alcuni nomi di alto profilo, come ad esempio Assassin's Creed: Valhalla e il remake di Resident Evil 2, vediamola al completo:

Close to the Sun - Cloud, console e PC - 3 gennaio

Hell Let Loose - Cloud, console e PC - 4 gennaio

Assassin's Creed Valhalla - Cloud, console e PC - 9 gennaio

Figment - Cloud, console e PC - 9 gennaio

Super Mega Baseball 4 - Cloud, console e PC via EA Play - 11 gennaio

We Happy Few - Cloud, console e PC - 11 gennaio

Resident Evil 2 - Cloud, console e PC - 16 gennaio

Those Who Remain - Cloud, console e PC - 16 gennaio

Tra le produzioni tripla A in arrivo troviamo Assassin's Creed Valhalla, il penultimo capitolo della longeva serie Ubisoft che ci mette nei panni di un guerriero vichingo e Resident Evil 2 remake, l'apprezzato rifacimento del survival horror di casa Capcom.

Close to the Sun è già disponibile in questo momento e si tratta di un'avventura a base narrativa completa e matura realizzato dal team italiano di Storm in a Teacup. Hell Let Loose non è un gioco recentissimo, ma si tratta comunque di un validissimo sparatutto ambientato nella Seconda Guerra Mondiale con un sottostrato strategico davvero ben riuscito.