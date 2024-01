Xbox Game Pass: 4 giochi abbandonano il catalogo a metà gennaio, due Persona tra questi

I titoli in questione sono comparsi in queste ore nella sezione "presto non più disponibili " dell'app di Xbox Game Pass, cosa che solitamente prelude al cambio di guardia all'interno del catalogo, con nuovi titoli che dovrebbero essere aggiunti nei prossimi giorni.

In attesa dell'annuncio sui nuovi giochi in arrivo in Xbox Game Pass , che a questo punto dovrebbe essere vicino, veniamo intanto a sapere che 4 giochi lasceranno il catalogo a metà gennaio 2024 , tra i quali due capitoli della serie Persona.

Persona 3 e 4 in partenza da Game Pass

Persona 3 Portable, un'immagine del gioco

Tutti i giochi in questione sono stati nel catalogo di Xbox Game Pass per circa un anno, dunque l'uscita dal servizio risultava piuttosto prevedibile in questo gennaio 2024, in particolare i due titoli Atlus che sono stati inseriti proprio a gennaio 2023. L'uscita di scena è prevista per il 15 gennaio 2024.

Per quanto riguarda Persona 3 Portable, è interessante notare che verrà in un certo senso "sostituito" dal prossimo arrivo nel catalogo di Persona 3 Reload, il remake dell'originale che arriverà su Game Pass direttamente al lancio, il 2 febbraio 2024.

Se siete interessati ai titoli in questione, consigliamo come al solito di concentrarsi dunque su questi nel corso di queste due settimane, in modo da poter sfruttare al massimo la loro permanenza nel catalogo del servizio, oppure potete procedere al loro acquisto sfruttando lo sconto collegato alla loro presenza all'interno di Game Pass.

L'annuncio dei nuovi giochi in arrivo dovrebbe arrivare a breve a questo punto, forse oggi stesso, anche se è sempre difficile fare delle previsioni in proposito visto gli schemi imperscrutabili di Microsoft al riguardo.