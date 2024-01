Star Wars: Outlaws, Ubisoft promette un open world enorme tra città affolate e spazio profondo

L'idea inoltre è metterci nei panni di una furfante che non ha mai esplorato più di tanto la galassia e che si ritrova al centro di un' avventura molto più grande di lei , con la necessità di trovare le risposte a tante domande, andando in giro per le ambientazioni del gioco.

In un'intervista pubblicata da Kotaku, il director della narrazione impegnato sul gioco, Navid Khavari , ha riferito che grande attenzione è stata riposta nella costruzione degli aspetti dell'open world che hanno consentito di creare un "viaggio di Star Wars profondamente immedesimante".

Star Wars: Outlaws sembra essere un open world di dimensioni enormi , con Ubisoft che promette una grande immedesimazione in un universo simulato che dovrebbe consentire l'esplorazione di città affollate e spazio profondo, passando da un'ambientazione all'altra con grande dinamismo.

La curiosità dei giocatori verrà premiata

Star Wars: Outlaws promette una grande varietà di ambientazioni

Kay si ritroverà in situazioni difficili all'interno di un'ampia varietà di ambientazioni, replicando il senso di avventura e la scala degli eventi visti nei film di Star Wars, facendoci passare da "dense città piene di attività diverse" a "ambientazioni aperte e meravigliose", a quanto pare.

L'idea di base è dare una notevole libertà di esplorazione ai giocatori, i quali si ritroveranno a vedere la propria nave spaziale come una sorta di casa, mentre si spostano all'interno di vari pianeti e nello spazio aperto.

Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, "lo spazio rappresenta un'esperienza che può dare grande profitto ma a fronte anche di notevoli rischi da prendere" per i giocatori. "Se si va al di fuori del percorso segnato, seguendo la propria volontà di esplorare, potremmo incappare in molte sorprese", ha spiegato Khavari.

"Potete passare dall'accettare un contratto per rubare un carico imperiale al venire distratti da qualcos'altro mentre ci troviamo su uno spendere e trovarci in mezzo alla savana di Toshara alla ricerca di un antico artefatto, e il gioco fa di tutto per soddisfare la vostra curiosità".

Star Wars Outlaws è il nuovo action adventure di Ubisoft basato sul celebre franchise di cui non abbiamo ancora una data d'uscita. Il team ha riferito che sarà lungo ma non troppo, con una dichiarazione che può risultare strana ma è stata precisamente motivata da Ubisoft, riferendo però anche che è talmente grande da aver reso necessario aggiungere lo speeder per spostarsi.