Giochi in arrivo nel 2024: The Game Awards stila una lista parziale ma entusiasmante

Il profilo ufficiale dei The Game Awards ha stilato una lista parziale ma entusiasmante dei giochi in arrivo nel corso del 2024 su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch, con le relative date d'uscita. Ecco l'elenco:

18 gennaio: Prince of Persia: The Lost Crown

19 gennaio: TLOU Part II Remastered

26 gennaio: Like a Dragon: Infinite Wealth

26 gennaio: Tekken 8

29 gennaio: Granblue Fantasy: Relink

2 febbraio: Persona 3 Reload

2 febbraio: Suicide Squad: Kill the Justice League

8 febbraio: Helldivers II

13 febbraio: Banishers: Ghosts of New Eden

16 febbraio: Mario vs. Donkey Kong

16 febbraio Skull and Bones

22 febbraio: Nightingale

29 febbraio: Final Fantasy VII Rebirth

5 marzo: The Outlast Trials

8 marzo: Homeworld 3

20 marzo: Alone in the Dark

22 marzo: Dragon's Dogma 2

22 marzo: Princess Peach: Showtime!

22 marzo: Rise of the Ronin

26 marzo: South Park: Snow Day!

23 aprile: Tales of Kenzera: Zau

30 aprile: Braid: Anniversary Edition

4 giugno: Destiny 2: The Final Shape

20 agosto: Black Myth Wukong

9 settembre: Warhammer 40K: Space Marine 2

Di recente abbiamo ragionato sul fatto che ci siano tanta incertezza e pochi annunci per il 2024, al momento, in particolare per quanto concerne le produzioni first party PlayStation.

In generale sono ancora parecchi i titoli che non hanno una data di lancio ufficiale, ma ciò nonostante scorrere l'elenco stilato dai The Game Awards non può che suscitare un certo entusiasmo in vista di ciò che potremo giocare da qui ai prossimi dodici mesi.