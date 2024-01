Activision: sviluppatore accusa Bobby Kotick di aver peggiorato i giochi e minacciato dipendenti

Bobby Kotick ha lasciato la guida di Activision Blizzard in maniera ufficiale il 29 dicembre 2023, ma le polemiche sul personaggio proseguono e, nell'occasione della sua uscita di scena, una sviluppatrice ha accusato Kotick di aver peggiorato alcuni giochi e anche di aver minacciato di morte un dipendente.

Non ci sono prove specifiche su quanto riferito da Christine Pollock, ma in una serie di post su X la sviluppatrice ha riferito alcuni aneddoti poco edificanti sul conto di Bobby Kotick, la cui condotta d'altra parte era in discussione da molto tempo, nonostante i risultati economici l'abbiamo mantenuto sempre in sella alla compagnia.



Pollock ha lavorato a vari capitoli della serie Call of Duty come sviluppatrice senior, dunque ha visto diverse situazioni all'interno di Activision, e ha riferito che, in certi casi, l'intervento di Kotick ha portato a un peggioramento dei giochi.