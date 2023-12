Bobby Kotick ha lasciato Activision Blizzard, ora è ufficiale

Sappiamo che Kotick sarà sotto contratto fino ad aprile 2024 e aiuterà nella transizione , ma da questo momento in poi le decisioni verranno prese da qualcun altro e diverse persone stanno cogliendo l'occasione per riportare testimonianze non proprio lusinghiere rispetto all'operato dell'ormai ex CEO.

Bobby Kotick ha lasciato il suo storico ruolo di CEO di Activision Blizzard nelle scorse ore, come anticipato alcuni giorni fa, in seguito alla riorganizzazione dell'azienda dopo l'acquisizione da parte di Microsoft.

Non mancherà

Dicevamo delle testimonianze poco lusinghiere: in queste ore il giornalista Jez Corden ha scritto un post in cui riferisce di non aver trovato una singola persona fra gli attuali e gli ex dipendenti di Kotick pronta a spendere parole positive nei confronti dell'ex CEO di Activision Blizzzard.

"Quest'uomo era odiato, e a quanto pare si è più che guadagnato l'odio che riceveva", ha scritto Corden. "È l'alba di una nuova era per Activision Blizzard sotto l'egida di Xbox, ma non so se quest'ultima abbia contezza dei danni che Kotick ha causato."

"Mi riferisco alle conseguenze che le sue azioni hanno avuto sui dipendenti e sulla reputazione aziendale. Alcune delle storie che ho sentito sono deprimenti, e non si tratta in alcun modo delle cose peggiori che sono state riferite in merito alla sua dirigenza."