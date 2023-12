Baldur's Gate 3 è stato una sorpresa per chi non conosceva Larian Studios

Tutti siamo rimasti stupiti dal successo enorme avuto da Baldur's Gate 3: un gioco di ruolo hardcore dalle meccaniche complesse, che per sua natura si rivolge a un pubblico davvero specifico. Come ha fatto a vendere milioni e milioni di copie (la quantità effettiva non è stata ancora svelata)? Com'è riuscito addirittura ad attirare l'utenza console, generalmente poco avvezza con il genere? La risonanza avuta da un titolo simile è da considerarsi un caso isolato o il sintomo di una crescita dell'interesse verso esperienze più complesse? Le domande generate da Baldur's Gate 3 , a cui non è per niente facile dare una risposta, sono numerose. Del resto parliamo di un'anomalia che andrebbe analizzata a fondo per essere compresa. L'unico fattore di questa stramba equazione a non aver stupito, quantomeno chi conosceva il passato di Larian Studios, è stata la qualità della produzione, che tra tutti merita di essere incoronata tra i giochi migliori di questo ricchissimo 2023 , se non proprio il migliore in assoluto.

Un progetto rischioso

I personaggi di Baldur's Gate 3 sono ben caratterizzati

Baldur's Gate 3 è la summa di anni e anni di passione e di studio del genere dei giochi di ruolo fantasy, cui il team fondato e diretto da Swen Vincke ha dedicato tutta la sua esistenza, sin dai tempi di Divine Divinity. Certo, i primi tentativi fatti furono abbastanza spigolosi e per anni lo studio belga si è mosso praticamente nel sottobosco degli sviluppatori considerati di seconda fascia da una critica evidentemente cieca (amettiamolo), tanto che ad esempio molti hanno sorvolato quella perla grezza che fu Divinity 2: Ego Draconis, un gioco di ruolo d'azione pieno di enormi qualità, per quanto rozzo in alcuni aspetti. Con i due Divinity: Original Sin, e in particolare con il secondo, doveva ormai essere chiaro come Larian non solo avesse interiorizzato completamente la tradizione del genere, ma anche che poteva superarla in agilità.

La scelta di sviluppare Baldur's Gate 3 non è stata casuale. I primi due Baldur's Gate di Bioware sono stati importantissimi per l'evoluzione dei GDR elettronici, diventando dei veri e propri punti di riferimento collettivi, soprattutto per il modo di organizzare l'esperienza di gioco.

Allo stesso tempo, il lungo congelamento della serie aveva creato una ferita profonda nella comunità, che inseguiva una dopo l'altra le voci dell'arrivo di un terzo capitolo, senza però crederci più di tanto. Chi se lo sarebbe mai sobbarcato? Immaginiamo che a molti altri studi avrebbe fatto gola realizzarlo, ma per riuscire nell'impresa bisognava che ci fossero i giusti presupposti, perché non sarebbero stati tollerati errori o scorciatoie. Inoltre bisognava godere del rispetto della comunità, che altrimenti avrebbe potuto remare contro. Quando si decide di riprendere in mano dei titoli storici, bisogna sempre considerare che le aspettative generali schizzano immediatamente alle stelle e che esiste già un nucleo di appassionati pronto a supportarti in ogni modo nel caso si ritenga soddisfatto, ma che allo stesso tempo è pronto a scendere in guerra in caso si senta tradito.