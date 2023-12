Banishers: Ghosts of New Eden, trailer presenta i due protagonisti

Banishers: Ghosts of New Eden si mostra con un nuovo trailer, realizzato da DON'T NOD e Focus Entertainment per presentare i due protagonisti dell'avventura, Red e Antea: compagni e amanti, nonché testimoni di una tragedia.

Antea viene infatti gravemente ferita e diventa uno degli spettri a cui i due sono soliti dare la caccia, ma questa nuova condizione le consente di aiutare Red grazie a una serie di poteri sovrannaturali, in un mix di abilità capace di dar vita a scontri spettacolari.

In uscita il 13 febbraio su PC, PS5 e Xbox Series X|S, Banishers: Ghosts of New Eden promette insomma di riproporre la solidità dei combattimenti di Vampyr e le sue atmosfere, coinvolgendoci in una storia completamente nuova, ambientata alla fine del 1700.