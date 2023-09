Banishers: Ghosts of New Eden: la data di uscita è stata rimandata di alcuni mesi

DON'T NOD ha annunciato di aver rimandato la data di uscita di Banishers: Ghosts of New Eden, il suo nuovo gioco di ruolo d'azione. La nuova data di uscita è il 13 febbraio 2024. Il gioco era precedentemente atteso per il 7 novembre 2023.

Tramite una comunicazione ufficiale sviluppatore ed editore hanno affermato: "DON'T NOD, editore e studio di sviluppo indipendente di videogiochi, e FOCUS Entertainment annunciano che Banishers: Ghosts of New Eden, originariamente previsto per il 7 novembre 2023, verrà ora pubblicato il 13 febbraio 2024 per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S."

Oskar Guilbert, CEO di DON'T NOD, e John Bert, Managing Director di FOCUS ENTERTAINMENT, hanno dichiarato congiuntamente: "Abbiamo deciso di posticipare di tre mesi la pubblicazione di questo nuovo franchise, poiché il mercato sta vivendo un intenso ciclo di pubblicazione di titoli AAA su PC e console alla fine dell'anno. Siamo convinti che una pubblicazione commerciale di Banishers: Ghosts of New Eden in un periodo meno saturo gli darà l'attenzione che merita".