Vampire Survivors: il Whiteout Update è in arrivo, con moltissime novità

Poncle ha annunciato l'arrivo del Whiteout Update per Vampire Survivors, che porterà il gioco alla versione 1.7.0. La notizia è stata data con un breve trailer, che mostra alcune delle novità che saranno introdotte, in forma completamente gratuita.

Tra le aggiunte spiccano dei nuovi nemici, una nuova mappa ambientata sulla neve, dei nuovi oggetti, delle nuove armi e almeno un nuovo personaggio giocabile, visibile nel trailer.

Il Whiteout Update sarà lanciato da subito su tutte le piattaforme, quindi su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, sistemi Android e sistemi iOS. Non ha ancora una data d'uscita ufficiale, quindi bisogna attendere per saperne di più.