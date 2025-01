Vampire Survivors ha tante novità in arrivo, tra DLC, aggiornamenti, coop online e forse nuovi giochi

In un nuovo aggiornamento di Steam, lo sviluppatore di Vampire Survivors - Poncle - ha delineato i piani per il futuro del suo roguelite horror gotico, oltre a ciò che è in serbo per lo studio in generale.

Le novità per Vampire Survivors

In termini di nuovi contenuti a pagamento per Vampire Survivors, Poncle afferma che Ode to Castlevania non è l'ultimo DLC previsto. Non ha indicato cosa possiamo aspettarci ma ha confermato che ne è prevista un'altra "come minimo".

Poncle ha poi dichiarato di essere concentrato sugli aggiornamenti gratuiti per il 2025, ma più grandi e meno frequenti. In particolare, "sono in arrivo anche altre avventure, tra cui una per Tides of the Foscari". Sta anche prendendo in considerazione un'avventura per Ode to Castlevania, dato che ha "alcune idee per renderla diversa dall'espansione standard".

Inoltre, sembra che Poncle abbia in cantiere un progetto completamente nuovo, non legato a Vampire Survivors. "Abbiamo alcune cose non legate a Vampire Survivors, ma totalmente legate a Poncle, di cui parlare quest'anno, ma tutto ciò che posso dire ora è: rimanete sintonizzati", ha detto lo sviluppatore. "Stiamo ancora lavorando, ma il 2025 si preannuncia come il nostro anno più grande, più caotico e più sorprendente!".

Poncle ha inoltre dichiarato di avere in corso alcuni "esperimenti" con altri sviluppatori indie "su alcune cose adiacenti a VS" e che, dei sei concept originali, due sono stati approvati e due sono "ancora in corso".

Infine, ricordiamo che Vampire Survivors ha aggiunto la cooperativa locale nel 2023, ma se volete giocare in co-op online non disperate. Poncle ha dichiarato che sta "risolvendo gli ultimi problemi" e che si sta "grattando molto la testa per quanto riguarda l'interfaccia utente". Lo sviluppatore ha aggiunto che sta lavorando con il motore multiplayer Coherence e "speriamo di poter pubblicare quest'anno" la co-op online.

