Gli autori di Genshin Impact accettano di pagare una multa per aver ingannato i bambini e raccolto i loro dati

HoYoverse, il produttore di Genshin Impact , ha accettato di pagare 20 milioni di dollari per risolvere una denuncia presentata dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti per conto della Federal Trade Commission che lo accusa di aver violato le leggi sulla privacy dei bambini e di aver ingannato gli utenti sul costo reale dell'ottenimento di premi rari.d

Cosa succederà ora con Genshin Impact

La denuncia sostiene che HoYoverse ha ingannato i giocatori riguardo alle probabilità e al costo reale della vincita di premi loot box a "cinque stelle". Secondo la denuncia, il sistema di loot box di Genshin Impact - che richiederebbe ai giocatori di "scambiare dollari reali per pacchetti di valuta virtuale che poi devono essere scambiati più volte per aprire loot box" - è "complicato", "impegnativo" e "confusionario", in particolare per i bambini e gli adolescenti.

Inoltre, la documentazione sostiene che il processo di acquisto di Genshin Impact "inganna i consumatori sulla quantità di denaro [che] spendono per le loot box su base continuativa e sulla quantità di denaro [che] probabilmente dovrebbero spendere per ottenere determinati premi". Anche i banner degli eventi e le campagne di influencer di HoYoverse avrebbero dato ai giocatori l'impressione di avere maggiori probabilità di ottenere premi a cinque stelle rispetto alla realtà.

In risposta, HoYoverse ha accettato di pagare 20 milioni di dollari per risolvere la denuncia - il che significa che non ammette né nega le accuse - e apporterà modifiche per impedire ai minori di 16 anni di acquistare loot box senza il consenso esplicito di un genitore. L'accordo proposto - che deve essere approvato da un giudice federale - proibisce inoltre a HoYoverse di vendere loot box utilizzando valuta virtuale senza fornire l'opzione di acquistarli con denaro reale e le impone di rendere note le quote delle loot box e i tassi di cambio per la valuta virtuale a più livelli.

Inoltre, HoYoverse è tenuta a cancellare tutte le informazioni personali raccolte in precedenza da bambini di età inferiore ai 13 anni senza il consenso dei genitori e a rispettare il COPPA in futuro. Ricordiamo infine che un possibile nuovo personaggio di Genshin Impact in arrivo è stato svelato da un leak.