Nintendo spiega perché ha reso Switch 2 retrocompatibile

La dichiarazione di Nintendo sulla retrocompatibilità di Switch 2

Game File spiega: "Ho chiesto a Nintendo se stavano già parlando del supporto agli sviluppatori di terze parti e un rappresentante mi ha inviato una dichiarazione che non è esattamente incentrata sull'argomento, ma che potrebbe darvi maggiori informazioni sul loro approccio alla retrocompatibilità."

La risposta di Nintendo è stato la seguente: "Nintendo Switch è utilizzato da molti consumatori e abbiamo deciso che la direzione migliore da prendere sarebbe stata quella di consentire ai consumatori di giocare al software già acquistato per Nintendo Switch sul successore di Nintendo Switch.

"Come risultato di questo ragionamento, Nintendo Switch 2 è in grado di riprodurre i giochi esclusivi di Nintendo Switch 2, nonché i giochi di Nintendo Switch sia fisici che digitali. Alcuni giochi per Nintendo Switch potrebbero non essere supportati o non essere pienamente compatibili con Nintendo Switch 2. I dettagli saranno condivisi sul sito web di Nintendo in un secondo momento. Non abbiamo altro da annunciare su questo argomento. Per ulteriori dettagli su Nintendo Switch 2, sintonizzatevi per il Nintendo Direct: Nintendo Switch 2 che andrà in onda il 2 aprile 2025".

Come potete leggere, il motivo è quello più logico: ci sono tanti utenti su Switch e certamente la compagnia vuole portarli con sé nella nuova generazione hardware, quindi glielo rende più semplice con la retrocompatibilità, così che non "perdano" i videogiochi già acquistati.

Segnaliamo infine che Nintendo Switch 2 non venderà più di Switch 1, per gli analisti.