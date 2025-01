Nintendo Switch 2 è un nome banale? Forse, ma per gli analisti è il migliore possibile

"Grazie a Dio, Nintendo non ha cercato di essere creativa con il nome, che secondo me ha molto senso", ha detto il dottor Serkan Toto di Kantan Games quando gli è stata chiesta la sua opinione sul nome.

Se pensate che Nintendo Switch 2 sia un nome troppo banale e che la compagnia di Kyoto avrebbe dovuto optare per qualcosa di più particolare, come Super Nintendo Switch, New Nintendo Switch o Nintendo Switch 1.5 + 2.5 HD ReMix Final Version Prologue, sappiate che gli analisti non sono affatto d'accordo con voi.

Le opinioni degli analisti su Nintendo Switch 2

"Come si suol dire, 'non complicare le cose!'", ha detto George Jijiashvili di Omdia Research quando gli è stato chiesto del nome. "Sebbene chiamarlo 'Switch 2' non sia creativo, è molto chiaro ed efficace: è una strategia che ha servito molto bene PlayStation per un quarto di secolo. Chiamarlo "Super Nintendo Switch" sarebbe piaciuto ai fan storici, ma avrebbe rischiato di creare confusione tra i consumatori, come è successo con Wii U e 3DS".

Nintendo Switch 2 nella sua base di ricarica

Anche Rhys Elliott di MIDiA ha fatto riferimento all'epoca di Wii U quando gli ho chiesto di parlarne, sottolineando che al momento della distruzione i clienti pensavano che Wii U fosse una sorta di accessorio per il Wii, come una Wii Fit Balance Board o un Wii Motion Plus. "Questo errore di marketing ha quasi distrutto tutti i vantaggi ottenuti da Nintendo con il Wii", ha detto. "Le cose sarebbero andate male se lo Switch non fosse diventato un fenomeno culturale. E la leadership di Nintendo, più conservatrice che mai, lo capisce.

"Ora che Nintendo punta tutto su Switch, non può rischiare di confondere i fan", ha continuato. "Dopo tutto, gli sforzi di Nintendo per l'intrattenimento trasversale attraverso i film, i parchi a tema, i giocattoli e persino le sveglie riconducono tutti al marchio principale della console. Se il cuore pulsante del marchio viene meno, tutto crolla".

Anche Joost van Dreunen, autore della newsletter Super Joost, ha indicato il film di Mario e i parchi a tema come motivi per cui Nintendo potrebbe voler mantenere le cose semplici. "Sarà anche per colpa di tutti i nuovi dispositivi portatili annunciati al CES, ma credo che viviamo in un'epoca in cui i nomi degli hardware di gioco tendono a essere sempre più barocchi e confusi. Il nome del nuovo dispositivo Switch 2 sfrutta il patrimonio del marchio Nintendo e comunica la posizione del prodotto sul mercato. La sua semplicità è particolarmente apprezzabile se si considera l'espansione di Nintendo al di là dei mercati tradizionali dei videogiochi attraverso iniziative come il film di Mario e i parchi a tema, dove una comunicazione chiara del marchio diventa sempre più vitale."

