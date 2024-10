Non crediamo che sia un mistero per nessuno che Vampire Survivors abbia dei debiti culturali enormi con la serie Castlevania. Del resto i Belpaese, la principale famiglia di cacciatori di vampiri del gioco è chiaramente un'italianizzazione dei Belmont, per non parlare delle creature che sembrano quasi strappate via dai Castlevania 2D, boss compresi, o alcuni degli altri personaggi che proprio da lì vengono. Anche uno dei primi artwork di gioco, quello con l'emulo del conte Dracula, è un chiarissimo riferimento alla serie di Konami. Del resto poncle, lo sviluppatore, non ne ha mai fatto mistero e, a quanto pare, anche Konami ha gradito, visto che gli ha concesso di usare due delle sue proprietà intellettuali più prestigiose per trasformarle in DLC (la prima è stata la serie Contra, con il DLC Operation Guns).

Quindi possiamo considerare Vampire Survivors: Ode to Castlevania quasi come la classica quadratura del cerchio, ossia il punto d'incontro perfetto tra i due mondi, quello dei Belpaese e quello dei Belmont, nella speranza che quest'ultimi si siano portati dietro almeno un vampiro, dato che, come saprete, in Vampire Survivors non ce ne sono, nonostante il titolo).