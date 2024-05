Vampire Survivors: il DLC Operation Guns a tema Contra è disponibile, ecco il trailer di lancio

Il nuovo DLC Operation Guns di Vampire Survivors è disponibile per l'acquisto, portando con sé nuovi personaggi, armi, sfide a tema Contra, la celebre serie run and gun di Konami. Vediamo di seguito l'esplosivo trailer di lancio, che riassume le novità in arrivo.

Il DLC è disponibile al prezzo di 2,49 euro su PC, Xbox e Nintendo Switch. Su Steam fino al 16 maggio, c'è anche un piccolo sconto del 10%, che abbassa il prezzo a 2,24 euro.