Samsung Galaxy S25 Ultra potrebbe avere un importante aumento della RAM

Galox sostiene inoltre anche che Samsung non ha intenzione di incrementare la capacità di archiviazione , quindi potrebbero essere disponibili varianti da 256 GB, 512 GB e 1 TB, queste ultime due accompagnate da 16 GB di RAM.

Secondo Sawyer Galox, il colosso coreano potrebbe finalmente implementare un upgrade della RAM per il proprio flasgshipnel 2025, mentre la capacità di archiviazione interna dovrebbe rimanere invariata. L'insider suggerisce che il prossimo Galaxy S25 Ultra potrebbe raggiungere una capacità massima di 16 GB di RAM , disponibile insieme alla tradizionale opzione da 12 GB, che è attualmente l'unica opzione offerta da S24 Ultra.

Cambio dovuto

Ultime voci di specifiche su Galaxy S25 Ultra affermano che il flagship del 2025 avrà un aumento di RAM, ma la capacità di archiviazione massima rimarrà invariata

Samsung ha iniziato ad aumentare la dotazione con i modelli di punta come Galaxy S20 Ultra e Galaxy S21 Ultra, entrambi dotati di 16 GB di RAM, ma ha recentemente invertito questa tendenza con le sue più recenti uscite.

Non è stata fornita una spiegazione ufficiale per questa scelta conservativa nelle specifiche, anche se potrebbe essere dovuta all'aumento dei costi dei componenti.

Galaxy S25 Ultra, però, promette un cambiamento di approccio rispetto alle precedenti release: l'azienda potrebbe aver realizzato che la concorrenza proveniente da vari marchi di smartphone cinesi sta incidendo sulle sue vendite, influenzando negativamente la sua quota di mercato globale.

Un'altra ipotesi segue la traccia che l'intera serie Galaxy S25 adotti la seconda generazione di Gemini Nano di Google, il che potrebbe indicare che Samsung intenda potenziare le funzionalità legate alla suite di Galaxy AI.

L'accento sull'aumento della RAM potrebbe fare da eco alle numerose funzionalità di intelligenza artificiale di S24 Ultra e, dato che queste funzioni richiedono maggiore memoria, l'azienda avrebbe eliminato la versione con 8 GB di memoria.

L'attenzione dedicata ai 16 GB di RAM potrebbe indicare che Samsung abbia in serbo funzionalità più avanzate.