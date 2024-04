Samsung e Google collaborano di nuovo per portare Gemini Nano su Galaxy S25

Mentre la competizione per l'integrazione di tali tecnologie nei dispositivi mobili si intensifica, Samsung sembra pronta a rimanere al passo con le ultime innovazioni. Di recente, si sono diffuse voci riguardo al prossimo grande aggiornamento della linea, Galaxy S25, che potrebbe ospitare la seconda generazione di Gemini Nano , l'intelligenza artificiale made in Google.

Secondo fonti del settore, la coreana sta considerando l'integrazione di funzioni di intelligenza artificiale direttamente nell'hardware del dispositivo , senza dipendere da una connessione internet attiva. Con l'arrivo di Snapdragon 8 Gen 4 e dell'Exynos 2500 l'anno prossimo, ci si attende una maggiore capacità computazionale per l'esecuzione dell'intelligenza artificiale on-device, un potenziale vincolato alla volontà delle aziende di implementare tale cambiamento. L'industria prevede che i prossimi chip saranno ottimizzati per supportare l'IA con una velocità potenziata fino a 4 GHz .

Finestra sul domani

Si ipotizza che Google potrebbe potenziare Gemini Nano nella prossima versione per la serie Galaxy S25

Questa partnership strategica potrebbe mettere Samsung in una posizione competitiva più favorevole rispetto ad Apple, che si crede stia lavorando su tecnologie simili per l'elaborazione completamente offline.

L'integrazione di Gemini Nano nella serie Galaxy S25 potrebbe quindi rappresentare una mossa diretta per competere in modo più efficace con Cupertino nel segmento premium del mercato degli smartphone.

Detto ciò, non è chiaro se la seconda generazione di Gemini Nano aggiungerà ulteriori funzionalità alla suite esistente di Galaxy AI o se Samsung manterrà lo stesso marchio piuttosto che optare per un rebranding.

Le ultime voci sembrano sollevare più domande di quante siamo le risposte, e al momento è prematuro commentare i piani dell'azienda.

Tuttavia, con l'approssimarsi del lancio di Galaxy S25, si spera in ulteriori aggiornamenti che possano fornire chiarimenti in merito.