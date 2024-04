Samsung torna al vertice della classifica degli smartphone più venduti; Apple in forte calo

Samsung è di nuovo in pole position per quanto riguarda gli smartphone.

La Mela ha spedito 50,1 milioni di iPhone nel trimestre, ottenendo una quota di mercato del 17,3%, in sostanziale calo rispetto al 20,7% nel Q4 2023. Un declino delle spedizioni del 9,6% che preoccupa gli investitori di Apple, considerando come gli iPhone rappresentino la principale fonte di entrate per l'azienda.

Fette e percentuali

La cinese Transsion è in crescita

Samsung e Apple, pur essendo leader della classifica, non possono dirsi del tutto soddisfatte.

La crescita delle spedizioni, di cui il mercato ha potuto giovare, ha visto come principali "trainanti" Xiaomi e in modo significativo Transsion.

Mentre Samsung e Apple hanno visto una diminuzione annua delle loro quote di mercato rispettivamente del -0,7% e del -9,6%, Xiaomi ha registrato un aumento del 33,8% e Transsion un incredibile +84,9%.

Quest'ultima, un conglomerato cinese meno noto al di fuori dei confini nazionali, possiede marchi come Tecno, Itel e Infinix, particolarmente popolari nei mercati del Sud America, dell'Oceania e dell'Africa.

Tornando ad Apple, l'azienda è certamente consapevole di questa tendenza al ribasso nelle spedizioni e sta probabilmente riflettendo su come far emergere la sua prossima famiglia di iPhone 16 rispetto alla concorrenza.

Tuttavia, gli analisti di JP Morgan suggeriscono che la serie imminente potrebbe non avere successo a causa della mancanza di estese funzionalità di intelligenza artificiale, mentre Ming-Chi Kuo ha previsto un potenziale calo delle spedizioni fino al 15% quest'anno a causa della mancanza di differenziazione tra i modelli attuali e quelli più recenti.

D'altra parte, Samsung sembra aver fatto la differenza integrando alcune funzionalità di intelligenza artificiale nella gamma Galaxy S24, estendendo tali caratteristiche anche ai dispositivi più anziani e aumentando così la percentuale di ritenzione dei suoi dispositivi.