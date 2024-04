Mortal Kombat 1: l'aggiornamento aggiunge Ermac e il Pack Cinematografico in 4k gratuito

Ricordiamo che Ermac è un personaggio storico della serie, nato in realtà dalla mente dei giocatori. Il suo nome era infatti un riferimento di programmazione ma alla fine è stato trasformato in un vero lottatore: potete leggere la sua storia qui .

Non è disponibile una patch note completa per l'aggiornamento 1.004 di Mortal Kombat 1, per il momento, ma sappiamo che l'aggiornamento pesa 31 GB su PS5 . A questi sommano poi i 37 GB del pacchetto Cinematografico 4K.

NetherRealm Studios ha pubblicato un nuovo aggiornamento per Mortal Kombat 1: si tratta dell' update 1.004 che si occupa di aggiungere Ermac alla lista di personaggi controllabili, oltre a introdurre il pacchetto Cinematografico in 4K .

Mortal Kombat 1 e il pacchetto Cinematografico 4K

Mortal Kombat 1 si amplia con la modalità cinematografica

Per chi non è familiare con pacchetto Cinematografico 4K, si deve sapere che permette di vivere la modalità cinematografica della trama del picchiaduro in qualità 4K. Si tratta di un contenuto gratuito per tutti i possessori di Mortal Kombat 1: non è necessario alcuna spesa aggiuntiva.

In versione PlayStation 5 potete trovarlo a questo indirizzo.