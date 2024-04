Capes, trailer e data di uscita su PC, PS5, Xbox e Nintendo Switch

Sarà interessante scoprire come gli sviluppatori abbiano impiegato questi mesi e se il risultato finale sarà all'altezza delle aspettative di un pubblico che guarda ormai le produzioni supereroistiche con un certo sospetto .

Come forse ricorderete, abbiamo provato Capes all'incirca un anno fa, trovandoci di fronte un titolo dal gameplay molto tradizionale ma solido , ricco di personaggi ma un po' debole sul piano della scrittura e della realizzazione tecnica.

Un mondo diverso

I presupposti narrativi di Capes ci proiettano in un mondo in cui i supercriminali hanno vinto la guerra, creando una città distopica in cui i super poteri sono fuorilegge e le persone che scoprono di possedere capacità sovrumane vengono braccate.

Sì, fondamentalmente si tratta di una sorta di rilettura degli X-Men, che ci vedrà dar vita a una squadra composta da giovani eroi disposti a sacrificare tutto pur di rovesciare il governo totalitario che tiene sotto scacco la città.