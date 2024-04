Per scrivere i tweet toccherà pagare: per Elon Musk non c'è altra soluzione per ridurre i bot su X

Il CEO di X, noto in precedenza come Twitter, Elon Musk, ha proposto l'implementazione di una tassa o un'imposta per i nuovi utenti, al fine di poter eseguire azioni sul social network come postare, mettere like, rispondere o ripubblicare contenuti. Questa idea, vociferata lo scorso anno, ha trovato conferma nel corso di un dialogo pubblico con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu sul tema dell'intelligenza artificiale.

Il magnate ha parlato di introdurre una tassa minima come metodo di contrasto alla dilagante attività dei bot sulla piattaforma. Evidenziando come le attuali misure anti-bot non siano sufficienti a contenere le nuove capacità dell'intelligenza artificiale, Musk ha affermato: "una modesta tassa per i nuovi account che desiderano pubblicare è l'unico modo per frenare l'incessante attacco dei bot".

L'unica via percorribile Elon Musk, CEO di X, ex Twitter La revisione della politica dei prezzi di X è emersa grazie all'operato di un automatismo dedicato al monitoraggio delle modifiche al codice sui siti web e sulle app.

Questo ritrovamento ha dato il via a ulteriori speculazioni a catena, che hanno infine portato all'intervento di Musk in prima persona, in risposta a un tweet di X Daily News, un'agenzia media specializzata nelle notizie dei social network. Secondo quanto dichiarato dal fondatore di X, questa nuova regolamentazione non limiterà la capacità degli utenti di fruire dei contenuti pubblicati dagli altri.

Coloro che decideranno di non sottoscrivere il servizio potranno comunque seguire gli account e leggere i post gratuitamente. La possibilità di pubblicare contenuti sarà comunque concessa liberamente dopo un periodo di tre mesi anche a coloro che sceglieranno di non versare il tributo richiesto.

Oltretutto, l'adesione a un piano di abbonamento annuale garantirà un accesso immediato senza impedimenti alla pubblicazione di tweet; gli stessi che, nelle parole del CEO, gli hanno di recente arrecato più danni che altro. "Registrati per sbloccare la possibilità di pubblicare e interagire" sono state le parole di Elon Musk. "Questo intervento è mirato a ridurre bot e spam per migliorare l'esperienza per tutti. Puoi comunque seguire gli account e navigare su X gratuitamente."