Palworld: PocketPair sembra accusare Tencent di aver copiato il proprio gioco

Come direbbe il buon vecchio Giovanni Storti "cioè, si sta ribaltando la situazione", e ora è PocketPair ad accusare Tencent di plagio per aver copiato Palworld, o qualcosa del genere, secondo quanto riferito dal team nipponico sui social attraverso le parole del CEO, Takuro Mizobe.

La situazione è piuttosto curiosa perché, finora, era proprio PocketPair ad essere accusata di plagio per Palworld, evidentemente ispirato a Pokémon tanto da far sorgere l'idea che potesse esserci dietro una vera e propria copiatura di asset dai giochi Game Freak, cosa che a quanto pare non è stata però ancora provata nonostante le indagini annunciate da The Pokémon Company.

A dire il vero, PocketPair non ha molto a cui appellarsi, considerando che il fantomatico gioco di Tencent che starebbe copiando Palworld non è ancora uscito né è stato mostrato, ma in effetti la sua esistenza è stata confermata in via ufficiale.