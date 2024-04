Elden Ring è stato completato con un singolo tasto e usando il codice Morse

Elden Ring è disponibile da più di due anni e a breve sarà in vendita la sua espansione. Nel frattempo, però, gli appassionati e i creatori di contenuti hanno dovuto ingegnarsi per trovare nuove sfide da completare. Lo streamer Silithur ha ora completato l'intero gioco usando solo un pulsante e inserendo comandi con il codice Morse.

Si tratta ovviamente di una impresa non da poco e qui sotto potete vedere lo scontro con Malenia, considerato come uno dei boss più potenti di Elden Ring, così da capire esattamente come funzionava il tutto.

Usare un singolo pulsante e il codice Morse per giocare porta con sé tante sfide. Prima di tutto, bisogna creare dei comandi e impararli. Inoltre, molteplici input richiedono varie pressioni, invece di una sola come di norma accade con un controller o una tastiera, rallentando così il tempo di azione. Ovviamente per ovviare alla difficoltà Silithur ha optato per un personaggio potente e resistente, così da poter resistere a danni che per necessità avrebbe subito. Anche questo però richiede esperienza e conoscenza del gioco.