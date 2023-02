Elden Ring è stato completato usando solo comandi vocali: ecco dei video che mostrano l'impresa

La streamer Larxa ha completato Elden Ring senza usare un controller o un altro tipo di sistema di controllo fisico. Più precisamente, ha usato solo i comandi vocali, con tutte le difficoltà che ne conseguono.

Qui sotto potete vedere la clip che la streamer ha condiviso tramite Twitter. Vengono mostrati i secondi finali della battaglia con la Bestia Ancestrale.

Qui sotto potete invece vedere l'intera battaglia contro Margit, primo vero grande boss di Elden Ring. Come potete notare, la streamer ha una chiara tattica in mente e preferisce subire qualche danno piuttosto che rischiare di fare mosse complesse. Inoltre, vi è una grande attenzione nel posizionamento così da attivare certe mosse del boss e crearsi lo spazio per curarsi: si tratta della normalità per il gioco, ma farlo con i comandi vocali è ovviamente molto più elaborato.

È anche chiaro che una vittoria di questo tipo deriva da una buona preparazione del personaggio. In questo caso, vediamo che utilizza la Zanna del Limiere, un'arma che è possibile recuperare subito all'inizio del gioco. Il suo grande pregio è la mossa speciale che vediamo utilizzata più volte nel video: oltre a fare molti danni, il doppio colpo include un paio di schivate automatiche che permettono di evitare di essere colpiti se ben usato. Inoltre, gli attacchi sono in grado di spezzare la guardia del nemico e farlo cadere, così da infliggere un danno critico aggiuntivo mentre si riprende.

Non è la prima volta che sentiamo parlare di sfide di questo tipo e recentemente abbiamo potuto vedere la streamer MissMikkaa che ha battuto Margit con una chitarra acustica.