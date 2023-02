Returnal: primo aggiornamento per PC disponibile e pesa 1,3 GB, vediamo la patch note completa

Climax Studios e Housemarque hanno da poco pubblicato il primo aggiornamento per Returnal in versione PC. Il roguelite ha ottenuto un update da ben 1,3 GB che si occupa di risolvere una serie di problemi. Inoltre, è già stato confermato che è in sviluppo una patch per risolvere i problemi delle prestazioni: per ora non vi è una data precisa per questo nuovo aggiornamento.

Parlando però dell'update odierno, l'aggiornamento di Returnal risolve un raro problemi che impediva la riproduzione della musica quando si entrava in un bioma. Sono stati risolti degli errori legati a certi monitro Ultrawide che non erano in grado di rilevare che il gioco era a tutto schermo. Inoltre, è stato risolto un problema che causava un rilevamento errato della risoluzione impostata da Windows al primo avvio del gioco.

A tutto questo si somma una correzione per la distanza di caricamento dell'erba nell'impostazione Epic Particle. Anche il benchmark di Returnal è stato corretto e ora non dovrebbe arrotondare più in risultati in modo errato. Infine, vi è una correzione per l'accesso con PSN, la cui sessione scadeva troppo rapidamente.

Vi lasciamo poi alla nostra recensione della versione PC di Returnal, nella quale vi abbiamo spiegato che "Returnal si presenta come un'esperienza sparatutto di stampo roguelike assolutamente affascinante e convincente anche su PC, grazie alla presenza di tutte le funzionalità aggiunte in corso d'opera su PS5, di un'effettistica più pompata sul piano visivo ma anche e soprattutto di un ampio ventaglio di regolazioni (con tanto di benchmark interno per testarle di volta in volta) che consentono di scalare il gioco su svariate configurazioni, nei limiti del possibile, e trovare il compromesso migliore per affrontare le letali insidie di Atropo senza morire a causa di un improvviso calo di frame rate."