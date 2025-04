Returnal per PC è in forte sconto su Instant Gaming: un'esperienza roguelike next-gen da non perdere

Il prezzo di Returnal su Steam è normalmente di 60€, ma grazie all'attuale offerta su Instant Gaming potete acquistarlo a soli 21,99€, con un risparmio del 63% sul prezzo pieno. Si tratta di una delle occasioni più convenienti mai viste per portarsi a casa uno dei roguelike più spettacolari degli ultimi anni. La chiave è digitale e l'attivazione è immediata. Trovate l'offerta cliccando su questo link o sul bottone qui sotto. Il gioco è venduto in formato digitale e include l'esperienza completa di Returnal, comprese la modalità Torre di Sisifo, la modalità Fotografica, il multigiocatore Coop e la funzione Sospendi ciclo. È una versione ottimizzata per PC, con preset grafici avanzati, supporto per DLSS, FSR2, risoluzione 4K e compatibilità con monitor ultrawide. Nonostante non sia il minimo storico assoluto, lo sconto attuale è uno dei più alti mai registrati per la versione Steam, rendendolo un ottimo affare per i giocatori PC.