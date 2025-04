Project Impact pare sia il nuovo, ambizioso RPG cyberpunk del team di The Ascent: emergono dettagli e immagini

Sembra che si tratti di un titolo sviluppato su Unreal Engine 5 previsto per PC, PS5 e Xbox Series X|S, con nessuna informazione sul possibile arrivo su Nintendo Switch 2 per il momento.

Un RPG open world cyberpunk

Project Impact sarebbe dunque un gioco di ruolo cyberpunk con ambientazione open world attualmente in una fase piuttosto avanzata di sviluppo, tanto che una versione del gioco sembra sia già giocabile e sia stata anche provata da alcuni esponenti della stampa, come Alexander Battaglia di Digital Foundry.

Un esterno di Project Impact

Tale versione di Project Impact sarebbe infatti stata mostrata a un pubblico ristretto durante la Gamescom del 2023, e in questi giorni alcune novità sul progetto sono emerse da parte di MP1ST, che ha pubblicato anche alcune immagini del gioco (visibili qui sotto in "fonte").

L'idea che emerge è che si tratti di un action RPG in prima persona che prende spunto da Deus Ex per quanto riguarda l'importanza data dalle scelte da parte del giocatore, ma ovviamente è facile pensare anche a qualche influsso da Cyberpunk 2077, anche solo per ambientazione e struttura di gioco.