The Ascent ha venduto più di un milione di copie

Curve Games ha annunciato che The Ascent, il titolo di debutto di dello studio indie svedese Neon Giant, ha venduto 1 milione di copie in tutto il mondo, tra tutte le piattaforme su cui è stato pubblicato. Quindi PC, Xbox Series X e S, Xbox One, PS4 e PS5.

Per chi non lo conoscesse, si tratta di uno sparatutto d'azione giocabile da soli o in cooperativa, ambientato in un mondo fantascientifico curatissimo. Neon Giant è formato da veterani dell'industria che hanno lavorato a serie quali Gears of War, Bulletstorm e Wolfenstein. Arcade Berg, il direttore creativo e fondatore dello studio, ha voluto ringraziare tutti quelli che hanno acquistato il gioco, così come John Clark, il CEO di Curve Games.

Intuiamo che parlando di copie vendute, il comunicato ufficiale non comprenda anche tutti quelli che hanno giocato a The Ascent tramite Xbox Game Pass, visto che il gioco è stato lanciato da subito nel servizio in abbonamento di Microsoft.

Per avere maggiori informazioni, leggete la nostra recensione di The Ascent, in cui abbiamo scritto: "The Ascent è un titolo che sa divertire, ma per tutta una serie di scelte infelici nel design non riesce ad eccellere ed ergersi a quel capolavoro del genere che si sperava che potesse essere. Rimane quanto di buono fatto da Neon Giant in termini di immaginario e di shooting nudo e crudo: due elementi dai quali ripartire per affinare tutto quel che funziona meno in un ipotetico sequel. Il medium è sufficientemente maturo per capire cosa è considerabile grado di sfida e cosa invece generi solo frustrazione nell'utente. Purtroppo la mancanza dell'italiano anche nei testi potrebbe causare qualche problema vista la natura ruolistica, ma non si tratta certo di un'informazione che possa influire in alcun modo sul giudizio finale. Un plauso in ogni caso al team per la portata del progetto realizzato."