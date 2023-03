The Finals, la closed beta parte oggi: ecco come ottenere un codice

La closed beta di The Finals comincia oggi, 7 marzo, ma come ottenere un codice per partecipare ai test e provare in anteprima su PC l'atteso sparatutto free-to-play sviluppato da Embark Studios? Ci sono due possibili metodi.

Il primo è quello di scaricare l'app di SteelSeries, installarla sul proprio computer e lanciarla, creare un profilo (occhio: se la mail di conferma dovesse tardare ad arrivarvi è perché probabilmente i server sono un po' affollati), cliccare sulla voce "Giveaways" e quindi sul pulsante "Get Key" sotto la promozione relativa a The Finals.

Ottenuto il codice, vi basterà aprire Steam, cliccare sulla voce "Giochi" e quindi su "Attiva un prodotto su Steam", inserire la chiave e confermare. A quel punto vedrete la closed beta di The Finals nella vostra libreria e potrete scaricare i dati per installare il gioco.

Il secondo metodo, che tuttavia non garantisce l'ottenimento di un codice, è quello di procedere direttamente tramite la pagina di The Finals su Steam e cliccare sul pulsante verde "richiedi l'accesso" sotto la voce "Partecipa a The Finals Playtest".

In questo modo riceverete una notifica non appena lo sviluppatore sarà pronto ad accettare altri partecipanti, ma potrebbe anche volerci un po' oppure potreste non ricevere mai la notifica, come del resto accade talvolta quando ci si registra a una closed beta.

A proposito, avete letto il nostro provato di The Finals?