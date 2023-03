The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition disponibile per PC, Xbox Series X/S e PS5

L'editore Private Division e lo studio di sviluppo Obsidian Entertainment hanno annunciato che The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition è disponibile da oggi per PC, Xbox Series X e S e PS5. Include il gioco base e tutti i DLC ufficiali, ossia Assassinio su Eridano e Pericolo su Gorgone, al prezzo consigliato di 59,99€ (è in sconto a 47,99€ fino al 21 marzo).

Per chi non lo conoscesse, si tratta dell'edizione rimasterizzata per console di ultima generazione del gioco di ruolo d'azione in prima persona dello studio di Pillars of Eternity.

Chi già possiede il gioco con entrambi i DLC può eseguire l'aggiornamento a The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition spendendo solo €9,99.

Leonard Boyarsky, co-direttore del gioco, ha dichiarato in merito al lancio: "Sia per i giocatori che si accostano per la prima volta a The Outer Worlds, sia per quelli che hanno già esplorato ogni angolo della colonia di Halcyon, la Spacer's Choice Edition è il modo più completo di sperimentare quest'amato GdR. E non lo dico solo perché il consiglio è responsabile anche della mia busta paga." A lui ha fatto eco Tim Cain, l'altro director, che ha dichiarato: "The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition ha grafica e prestazioni migliorate, aumenta il livello massimo e ha il 100% di packaging in meno!"

The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition introduce diversi miglioramenti che permettono di offrire un'esperienza migliore e più coinvolgente in un gioco di ruolo già accattivante. Aggiornato per una nuova generazione, il gioco presenta diversi miglioramenti ambientali, tra cui una maggiore qualità dei materiali in molte aree, miglioramenti all'IA (come la scelta del percorso più appropriato per i personaggi non giocanti) e nuove animazioni per i predoni, oltre a effetti grafici potenziati che consentiranno ai giocatori di provare l'esperienza di gioco migliore di sempre. I giocatori potranno inoltre apprezzare la nuova sincronizzazione labiale, le animazioni facciali migliorate e la fedeltà degli shader dei capelli e della pelle, che contribuiranno a infondere più vita nei loro personaggi preferiti. Infine, il gioco non è solo più bello, ma gira anche meglio, grazie alle prestazioni ottimizzate e ai tempi di caricamento ridotti.