Dungeons & Dragons: L'Onore dei Ladri, terzo trailer ufficiale italiano per il film

Dungeons & Dragons: L'Onore dei Ladri è protagonista del terzo trailer ufficiale in italiano, che ci introduce alla storia e ai personaggi del film mentre si avvicina la data di uscita nelle sale cinematografiche, fissata al 30 marzo.

Basato sul celebre gioco di ruolo pubblicato da Wizards of the Coast, Dungeons & Dragons: L'Onore dei Ladri racconta le avventure di un gruppo di improbabili avventurieri, capitanato da Chris Pine, che si lancia a testa bassa in un'impresa apparentemente impossibile.

I protagonisti del film cercheranno infatti di rubare una reliquia perduta per conto di uno stregone, ma qualcosa andrà storto e si ritroveranno a dover affrontare una minaccia decisamente più grande di loro, come si vede anche in questo trailer.

Oltre a Pine, il cast di Dungeons & Dragons: L'Onore dei Ladri vedrà la presenza di Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Justice Smith, Sophia Lillis e Hugh Grant.