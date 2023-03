Nintendo: la prossima console sarà Switch 2, un modello Pro o una via di mezzo?

La frase "Nintendo Switch è ancora a metà del suo ciclo vitale" ripetuta negli anni dal presidente Shuntaro Furukawa è diventato un piccolo meme tra i nostri lettori, ma ridendo e scherzando lo scorso 3 marzo la console ha compiuto sei anni. Un'età considerevole per un hardware portatile e infatti è ormai da tempo che si fantastica su un possibile successore o un modello "Pro" con hardware potenziato.

Da una parte abbiamo la scelta più drastica per Nintendo, ovvero quello di lanciare una console completamente differente da quella attuale, che potrebbe rivelarsi anche la più rischiosa visto che per la compagnia di Kyoto significherebbe tagliare i ponti con Switch e ripartire quasi da zero. "Quasi", perché come sappiamo la prossima console continuerà a utilizzare Nintendo Switch Online e la retrocompatibilità con i giochi Switch non è da escludere, anche se potrebbe rivelarsi una strada impervia per via dell'architettura specifica del chip Tegra X1 di Nvidia, come spiegato dallo sviluppatore veterano Dimitris Giannakis.

Dall'altra abbiamo scelte più conservative, ma che comunque includono dei rischi. Una è rappresentata da un Nintendo Switch 2, ovvero un successore in tutto e per tutto della console attuale con un hardware nettamente più potente e magari una o più gimmick che la rendano differente quanto basta dal predecessore. Tuttavia Nintendo ha dimostrato in più di un occasione di avere grosse difficoltà con operazioni simili. Ricorderete certamente il flop di Wii U, ma anche 3DS e SNES hanno venduto meno di DS e NES.

La famiglia di console Nintendo Switch

C'è poi l'opzione Switch Pro, un modello con hardware più performante che potrebbe aiutare Nintendo ad estendere ulteriormente il ciclo vitale della piattaforma come fatto con quello OLED. Viene da chiedersi però se non sia ormai troppo tardi per una revisione simile, come avevamo già discusso in un precedente Parliamone.

Infine c'è l'ipotesi lanciata dal giornalista e noto insider Jeff Grubb pochi giorni fa, ovvero quella di una via di mezzo tra un modello Pro e una console nuova di zecca. Una sorta di "Super Switch", così lui l'ha chiamata, che non si limiterà solo a a offrire un hardware migliore ma anche altre caratteristiche uniche, senza rappresentare tuttavia un vero e proprio salto generazionale. Un'opzione interessante, anche perché Nintendo ha già battuto una strada simile con il Game Boy Color che oltre ai giochi a colori offriva anche un hardware migliore rispetto al normale Game Boy. Le due console hanno convissuto sul mercato per diversi anni, con parte dei giochi pubblicati successivamente fruibili su entrambe, altri invece solo sulla variante Color. Optando per una soluzione simile dunque Nintendo potrebbe prendere due piccioni con una fava: lanciare sul mercato una console che risulti davvero appetibile anche per chi possiede già Switch e al tempo stesso prolungare la durata vitale di questo ecosistema di console.

Ora lasciamo la parola a voi nei commenti qui sotto. Secondo voi quale direzione prenderà Nintendo in futuro e quale invece vi piacerebbe prendesse?

