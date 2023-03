Playdate, un aumento di prezzo per la console a partire da aprile

Playdate, l'originale console portatile con la manovella, subirà un aumento di prezzo: a partire da aprile l'handheld passerà dagli attuali 179 dollari a 199 dollari. Il rincaro, tuttavia, non verrà applicato agli ordini già effettuati.

L'annuncio è arrivato pochi minuti fa, nel corso dello showcase dedicato a Playdate, ma sta già facendo discutere, visto che parliamo di un dispositivo di nicchia che con un aumento di prezzo diventerà probabilmente ancora più di nicchia.

Certo, è anche vero che chi stava meditando di procedere al preorder di Playdate verrà senz'altro spinto a darsi una mossa, visto che appunto gli ordini effettuati prima della fine del mese terranno conto del prezzo originale della console.

Ad ogni modo, il periodo di consegna rimane fissato alla fine del 2023 e durante lo showcase è stato mostrato anche lo Stereo Dock per la console, che però si trova in fase di testing e non ha amncora una data di uscita ufficiale.

Lo scorso luglio abbiamo scritto uno speciale per ragionare sull'effetto novità di Playdate dopo tre mesi.