CD Projekt RED e GOG, uno streaming per le vittime del terremoto in Turchia e Siria

CD Projekt RED e GOG hanno annunciato la propria partecipazione a uno speciale streaming di ventiquattro ore che inizierà il 16 marzo dalle 11.00, ora italiana, e che proverà a raccogliere fondi per le vittime del terribile terremoto in Turchia e Siria.

Intitolato non a caso Playing for Turkiye and Syria, l'evento è stato organizzato da Global Game Jam e da Women in Games al fine di supportare le operazioni tese a dare conforto alle zone colpite dal sisma.

Scatenatosi fra il 5 e il 6 febbraio, il terremoto di magnitudo 7,8 ha causato oltre 52.000 morti e 118.000 feriti, devastando più di 200.000 edifici e coinvolgendo in totale ben ventiquattro milioni di individui fra Turchia e Siria.

Parteciperanno allo streaming vari rappresentanti dell'industria dei videogiochi, che si cimenteranno con gameplay dal vivo e discuteranno con sviluppatori e streamer, ma non mancheranno i tradizionali giveaway e altre attività.

Pawel Sasko, quest director presso CD Projekt RED, sarà anch'egli presente all'evento, che verrà trasmesso sui canali Twitch di Global Game Jam e Women in Games.